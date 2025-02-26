世界で活躍する13人組グループ「SEVENTEEN」が、サントリーのノンアルコールアンバサダーに就任した。さまざまなコンテンツを通じて、ノンアルコール飲料の魅力を伝えていく。就任記念動画のコメントは下記の通り。【動画】SEVENTEENの就任コメントALL ︓Say the name︕SEVENTEEN︕こんにちは、SEVENTEEN です︕S.COUPS. ︓今回、僕たちが「サントリー・ノンアル アンバサダー」に就任しましたʊ