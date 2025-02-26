NY株式25日（NY時間13:26）（日本時間03:26） ダウ平均43586.52（+125.31+0.29%） ナスダック19081.08（-205.85-1.05%） CME日経平均先物38075（大証終比：-165-0.43%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。一方、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まっており、ナスダックは大幅安となっている。この日発表の２月の米消費者信頼感指数が、先週のミシガン大消費者信頼感指数に続き、家計のセンチメント