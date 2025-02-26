NTTドコモ モバイル社会研究所は2月25日、2024年2月に実施した「テレワーク実施者のセキュリティ利用動向」に関する調査結果を公表した。会社貸与のPC利用者の約4割が「端末ロックを利用」、自分のPC利用者の約5割は「OSやソフトウェアのアップデート」を実施していることが明らかになった。テレワーク実施時のセキュリティ対策について尋ねたところ、「OSやソフトウェアを最新のバージョンにアップデート」（36.9％）と「最新のセ