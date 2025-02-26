26日午前1時42分ごろ、三重県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三重県北部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、三重県の四日市市、鈴鹿市、亀山市、それに菰野町です。【各地の震度詳細】■震度1□三重県四日市市鈴鹿市亀山市菰野町気象庁