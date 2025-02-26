【風魔】 開発・発売元：コトブキヤ 発送日：2025年2月 価格：7,260円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約160mm コトブキヤより展開されている「可動と演技性の追求」をテーマに圧倒的な可動範囲と高い表現・演技力を兼ね備えたプラモデル「無限邂逅メガロマリア」シリーズより