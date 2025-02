Image: Sonny Dickson / X ケース付けたら意外とカメラバー目立たない説? iPhone 16eを先週発表したApple、この秋にはiPhone 17シリーズの登場を控えていると予想されています。なかでもiPhone 17 Proはデザインが大幅に変わるなんてウワサが出ていますが、今度はiPhone 17 Pro Maxに保護ケースを装着したとされる画像が公開されました。保護ケースに複数の穴アリ?Here’s a first look at