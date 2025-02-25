Image: Nothing ¤Ê¤¼¤«¶ì¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥¯¤«¤é¿ôÆü¡¢Àµ¼°¤Ê¡ØNothing Phone (3a)¡Ù¤ÎÇØÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤ÎÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥ó¥º¡ªPhone (3a) Series.Where technical intricacy meets purity. The essence of Nothing. pic.twitter.com/02UEwkgROl- Nothing (@nothing) February 24, 2025 Æ©ÌÀ¥¹¥Þ¥Û¡¢Âè3¤Î¤¹¤¬¤¿Á°¥â¥Ç¥ë¡ØNothing Phone (2a)¡Ù¤ÎÇØÌÌ¤è¤ê