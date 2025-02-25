Meta¤Ï2025Ç¯1·î¤ËFacebook¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Facebook¾å¤Ë¸í¾ðÊó¤¬¤Þ¤ó±ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢ÆÈÎ©·Ï¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëProPublica¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Facebook Boosts Viral Content as It Drops Fact-Checking - ProPublicahttps://www.propublica.org/article/facebook-meta-abandons-fact-checking-boosts-viral-contentAs Meta gets rid of fact-checkers, misinformation is going viral | Tech