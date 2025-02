Metaは2025年1月にFacebookにおけるファクトチェックを終了しました。この結果、Facebook上に誤情報がまん延するようになったと、独立系の報道機関であるProPublicaが報じています。Facebook Boosts Viral Content as It Drops Fact-Checking - ProPublicahttps://www.propublica.org/article/facebook-meta-abandons-fact-checking-boosts-viral-contentAs Meta gets rid of fact-checkers, misinformation is going viral | Tech