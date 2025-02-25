¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÀèÅ·À­´ãâÛ²¼¿â¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿2ºÐ¡¦¼¡ÃË¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö½ÑÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ÑÁ°¡¦½Ñ¸å¤ÎÅí¤Î¼¡ÃË¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë3ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¤¿¤í¤¯¤ó¤È2ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦¤¸¤í¤¯¤ó¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅí¡£¤¸¤í¤¯¤ó¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢º¸ÌÜ¤¬³«¤­¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÀèÅ·À­´ãâÛ²¼¿â¾É¤Ç¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ïº¸