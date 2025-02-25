25Æü(²Ð)¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢´¨¤µ¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï8¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢3·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢26Æü(¿å)¤Ï³ÆÃÏ¤Ç〝»±¤Î½ÐÈÖ〟¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ 26Æü(¿å)¤Ï¡¢³òÂÀÉÕ¶á¤ÎÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¼¡Âè¤Ë¸©ÆâÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¢¡26Æü(¿å)¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê