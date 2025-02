コンバースは、2025年2月26日から「ちいかわ」とのコラボレーションシューズを販売します。全部で3型のシューズを展開ちいかわ×コンバースのコラボレーションシューズを、CONVERSE STORE HARAJUKU・White atelier BY CONVERSE・CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP及び、コンバース取扱い一部店舗で順次発売します。・ALL STAR CL HI / CHIIKAWA ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガの、それぞれのイメージカラーを落とし込んだデザ