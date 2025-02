Windows Centralは2月24日(米国時間)、「Microsoft tests free ad-supported version of Office for Windows|Windows Central」において、Microsoftが無料のデスクトップ向けOffice製品をリリースした可能性があると伝えた。無料のOffice製品としてはオンライン版の「Microsoft 365 for the web」が存在するが、今回はこれと異なりデスクトップ向けの無料バージョン(以降、無料版Officeと称する)だという。Microsoft tests free a