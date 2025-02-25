¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊÆ¹ñ³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼26¿Í¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³«ËëÀï¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼26¿Í¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢3·î18Æü¤È19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤ÎÅÐÏ¿¿Í¿ô¤Ï31¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇµå²»¤¬°ã¤¦¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ËÎ×¤àÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃíÌÜ¤µ