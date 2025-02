日立ヴァンタラは2月25日、企業の生産性向上を目指したファイルストレージ「Hitachi Virtual Storage Platform One File」(以下、VSP One File)の国内販売を開始した。オンプレミスとクラウドのデータ管理を一元化する「Hitachi Virtual Storage Platform One(以下、VSP One)」の拡充により、散在するあらゆる形式の企業データの集約・統合が可能となる。価格は個別見積。VSP Oneデータプラットフォームの全体イメージVSP One