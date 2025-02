OpenAIが悪意あるユーザーによるAI使用に関するレポートを2025年2月21日に公開しました。レポートによると北朝鮮のサイバー犯罪集団がOpenAIのAIを活用しており、マルウェアのコーディング方法を尋ねたり経歴詐称用のSNS投稿を作成させたりしていたそうです。Disrupting malicious uses of AI | OpenAIhttps://openai.com/global-affairs/disrupting-malicious-uses-of-ai/OpenAI bans ChatGPT accounts used by North Korean hack