【女子旅プレス＝2025/02/25】大阪ベイエリア（咲洲コスモスクエア地区）に新たな観光拠点「Premium Jewelry Dome Osaka（プレミアムジュエリードーム大阪）」が、2025年4⽉10⽇に開業する。【写真】摩天楼からの景色と上質な食体験が待つ「フォーシーズンズホテル大阪」でリトリート旅◆「Premium Jewelry Dome Osaka」とは同会場は、万博会場が目の前という絶好のロケーションに位置する、訪日外国人や国内観光客向