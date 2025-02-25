【女子旅プレス＝2025/02/25】大阪ベイエリア（咲洲コスモスクエア地区）に新たな観光拠点「Premium Jewelry Dome Osaka（プレミアムジュエリードーム大阪）」が、2025年4⽉10⽇に開業する。【写真】摩天楼からの景色と上質な食体験が待つ「フォーシーズンズホテル大阪」でリトリート旅◆「Premium Jewelry Dome Osaka」とは同会場は、万博会場が目の前という絶好のロケーションに位置する、訪日外国人や国内観光客向
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