¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤ÎÊÆ¹ñ´ú¡á£²£²Æü/courtesy Ajanthan Hariharan¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥è¥»¥ß¥Æ¹ñÎ©¸ø±à¤Ï¡¢ËèÇ¯£²·î¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ÀäÊÉ¤òÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÂì¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ëµ±¤¤¤ÆÍÏ´äÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Á³¸½¾Ý¡Ö±ê¤ÎÂì¡×¤¬ÌÜÅö¤Æ¤À¡£¤·¤«¤·º£·î£²£²Æü¤ËË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ê¤ÎÂì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âì¤Î²£¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ´ú¤¬¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ëºÐ½Ðºï¸º