NVIDIAが2025年1月に発表したGeForce RTX 50シリーズのうち、最上位モデルとなるRTX 5090と下位モデルのRTX 5070 Tiで、ROPユニットが欠損した製品が流通していることが報告されています。NVIDIA GeForce RTX 5090 Spotted with Missing ROPs, NVIDIA Confirms the Issue, Multiple Vendors Affected, RTX 5070 Ti, Too | TechPowerUphttps://www.techpowerup.com/332884/nvidia-geforce-rtx-5090-spotted-with-missing-rops-nvidi