Appleが、今後4年間で5000億ドル(約75兆円)をアメリカ国内に投資し、テキサス州への新工場建設などで2万人の雇用を生み出す計画を発表しました。発表は、ティム・クックCEOとドナルド・トランプ大統領との会談を受けて行われたものです。Apple will spend more than $500 billion in the U.S. over the next four years - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2025/02/apple-will-spend-more-than-500-billion-usd-in-the-us-over