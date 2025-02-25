¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏAPÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¥á¥­¥·¥³ÏÑ¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¼èºà¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±APÄÌ¿®¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¹â´±3¿Í¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢ÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥á¥­¥·¥³ÏÑ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢APÄÌ¿®¤ÏÁ´¤Æ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊÔ½¸Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥á¥­¥·¥³ÏÑ¡×¤Î¸Æ¾Î