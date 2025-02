GoogleはGmailの2段階認証ツールとして、SMSメッセージで送信されてくる6桁の認証コードを送信してきました。報道によると、GoogleはSMSの不正利用の影響を軽減するため、認証方式をQRコードを用いたものへ置き換えようとしているそうです。Google is replacing Gmail’s SMS authentication with QR codes | The Vergehttps://www.theverge.com/news/618303/google-replacing-sms-codes-qr-gmail-security-two-factor-authenticat