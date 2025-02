「Killing Me Softly(邦題:やさしく歌って)」などのヒット曲で知られる、グラミー賞を4度受賞した米国のR&B、ソウルシンガー、ロバータ・フラックさんが24日、死去した。88歳。公式サイトなどで発表された。海外報道によると、原因は心停止だったという。フラックさんは2022年、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断されたことを公表していた。69年にデビューアルバムを発表。同作内のカバー曲「The First Time Ever I Saw Your Fa