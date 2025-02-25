3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë24:59¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ½é²óÊüÁ÷¤Î¡ÖFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS SEASON5¡×¡£ÅöÈÖÁÈ¤ÏÁ´8²ó¡¦Ëè½µ²ÐÍË24:59¡Á25:29 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢TVer¡¢Æü¥Æ¥ìTADA¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤Ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥óTEAM HI-AX¤Ç´°Á´ÈÇ¤òÇÛ¿®¡£FANTASTICS¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¥¹¥È¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò³Ø¤Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÂè5ÃÆ¡£½é²ó¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£