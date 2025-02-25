À¯¼£Åª¤ÊÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÞÇÉÅª¤ÊÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇË²õÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡¹¤Î°ìÉô¤Ï¼Ò²ñÃá½ø¤ÎÊø²õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡ÖNeed for Chaos(º®ÆÙ¤Î´õµá)¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¹»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£The "Need for Chaos" Voter - by Brian Klaashttps://www.forkingpath