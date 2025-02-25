¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤ÇÍ¥½¨¿·¿ÍÁª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·§Ã«²ê°Þphoto by Gunki Hiroshi¡Ú¼õ¾Þ¤Ï¤´Ë«Èþ¡Û¡Ö»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡ØÆ¨¤²¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò´Ó¤­ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤´Ë«Èþ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×2024Ç¯¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥óÍ¥½¨¿·¿ÍÁª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿·§Ã«²ê°Þ¡Ê´ä¼ê¡¦124´ü¡Ë¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Èà½÷¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø