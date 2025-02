「The First Time Ever I Saw Your Face」(愛は面影の中に)、「Killing Me Softly With His Song」(やさしく歌って)といった名曲で知られ、4度のグラミー受賞歴を誇るソウル/R&B界の象徴的シンガー、ロバータ・フラック(Roberta Flack)が現地時間2月24日に亡くなった。代理人によると、心臓発作が死因とされる。享年88。1937年にノースカロライナ州で生まれたフラックは、幼少期からピアノの才能を発揮し、ハワード大学