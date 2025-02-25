º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ã´Åöµ­¼Ô¤ÎÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ë¤è¤ëÇ½ÎÏÊ¬ÀÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè4²ó¤ÏÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÎºÇÂ®148¥­¥í±¦ÏÓ¡¦ÀîÃ¼¾¡ÍøÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï2Ç¯À¸Î¥¤ì¤·¤¿µå°Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¹äÏÓ¤¬¡¢°ìÅß±Û¤¨¥¹¥±¡¼¥ë¤òÁý¤·¤¿¡£ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤éÂç³ØÌîµå¤Î¥ë¡¼¥È¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¤ÏÁáÂç¡¦ÁáÀîÎ´µ×¤¬³ÚÅ·