¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê52¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÏÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¾®Þ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¡¢´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¿¤Á¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼Âæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅº¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¦¾å³¦¤ÎÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁýÅÄÌÀÈþ¤µ