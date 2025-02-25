NY株式24日（NY時間14:05）（日本時間04:05） ダウ平均43690.03（+262.01+0.60%） ナスダック19483.42（-40.59-0.21%） CME日経平均先物38180（大証終比：-610-1.60%） 欧州株式24日終値 英FT100 8658.98（-0.390.00%） 独DAX 22425.93（+138.37+0.62%） 仏CAC40 8090.99（-63.52-0.78%） 米国債利回り 2年債 4.173（-0.026） 10年債 4.402（-0.029） 30年債 4.662（-