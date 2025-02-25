NY株式24日（NY時間13:08）（日本時間03:08） ダウ平均43636.88（+208.86+0.48%） ナスダック19476.56（-47.45-0.24%） CME日経平均先物38235（大証終比：-555-1.45%） 欧州株式24日終値 英FT100 8658.98（-0.390.00%） 独DAX 22425.93（+138.37+0.62%） 仏CAC40 8090.99（-63.52-0.78%） 米国債利回り 2年債 4.166（-0.032） 10年債 4.393（-0.039） 30年債 4.656（-