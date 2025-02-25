■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (296A) 令和ＡＨ 東証グロース (260A) オルツ 東証グロース (6696) トラースＯＰ 東証グロース (9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4914) 高砂香 東証プライム (4493) サイバ