NY株式24日（NY時間12:45）（日本時間02:45） ダウ平均43669.45（+241.43+0.56%） ナスダック19504.63（-19.38-0.10%） CME日経平均先物38185（大証終比：-605-1.58%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。特段の買い材料は見当たらないが、先週の大幅安からの値ごろ感の買いが出ている模様。ただ、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは一時大幅安となる場面も見られた。 今週は