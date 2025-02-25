NY株式24日（NY時間12:26）（日本時間02:26） ダウ平均43640.57（+212.55+0.49%） ナスダック19489.22（-34.79-0.18%） CME日経平均先物38195（大証終比：-595-1.56%） 欧州株式24日GMT17:26 英FT100 8658.98（-0.390.00%） 独DAX 22425.93（+138.37+0.62%） 仏CAC40 8090.99（-63.52-0.78%） 米国債利回り 2年債 4.190（-0.008） 10年債 4.410（-0.021） 30年債 4.67