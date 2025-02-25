NY株式24日（NY時間11:16）（日本時間01:16） ダウ平均43507.98（+79.96+0.18%） ナスダック19364.02（-159.99-0.82%） CME日経平均先物38065（大証終比：-725-1.91%） 欧州株式24日GMT16:16 英FT100 8638.54（-20.83-0.24%） 独DAX 22374.43（+86.87+0.39%） 仏CAC40 8077.54（-76.97-0.94%） 米国債利回り 2年債 4.181（-0.017） 10年債 4.391（-0.041） 30年債 4.6