【モデルプレス＝2025/02/25】timelesz（タイムレス）が24日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。新メンバー・寺西拓人がオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）期間中の菊池風磨について語る場面があった。【写真】timelesz、新メンバーとの8人集合ショット◆寺西拓人、菊池風磨が「よそよそしかった」「