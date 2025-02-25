［２４日ロイター］ - 米アップルは２４日、今後４年間で米国に５０００億ドルを投資すると発表した。テキサス州に人工知能（ＡＩ）サーバーを生産する工場を建設するほか、国内で研究開発（Ｒ＆Ｄ）を中心に約２万人を新規雇用する。アップルは台湾の鴻海精密工業と連携し、ヒューストンに新工場を建設する。同工場で自社の生成ＡＩ機能「アップルインテリジェンス」向けのサーバーを生産する計画。アップルによると、これ