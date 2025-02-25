２２日、江西省南昌市で開かれた中日交流イベント「携手併進・共創未来」で、２人で揮毫（きごう）した「聯接」の２文字を見せる岡田勝駐上海総領事（右）と熊峰さん。（南昌＝新華社配信／陳凱磊）【新華社南昌2月24日】中日両国間の新たな協力分野を開拓し、人的・文化交流と地方交流を深めるため、在上海日本総領事館と江西省南昌市外事弁公室は22日、南昌市で交流イベント「携手併進・共創未来」を開催した。岡田勝駐上海総