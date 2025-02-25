¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/25¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Á¡Ë½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Îº£¿¹çýÌí¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë13¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£µ×¡¹¤ÎÆ±»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×º£¿¹çýÌí¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¢¡º£¿¹çýÌí¡¢µ×¡¹¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×¤Ç¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¤Î¥°