¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï39ºÐMF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ò¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Î¸å¾Î»¿¤·¤¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë2-0¤Î´°¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï41Ê¬¤Î¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¡£CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¹ë²÷¤ËÅÉ¤êÈ´¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤À¡£39ºÐ¤ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°µ´¬¤Î