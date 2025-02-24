2月24日放送の「L is B presents現場DX研究所」（文化放送 毎週月曜日20：00～20：30）は、矢作建設工業株式会社建築事業本部DX推進部の籠橋英仲氏をゲストに迎え、労働災害を減らすための取り組みや今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 松井佐祐里アナ（パーソナリティ）「まずは企業プロフィールを紹介致します。矢作建設工業株式会社は1949年設立された、名古屋市に本社を置く、名古屋鉄道グル&
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- 9. 札幌首切断 現場ホテルの現状
- 10. 真美子夫人の手に人気菓子 驚き
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