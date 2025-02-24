写真に納まる国民民主党の玉木代表（左）と台湾の頼清徳総統＝24日、台北市（総統府提供・共同）【台北共同】台湾訪問中の国民民主党の玉木雄一郎代表（役職停止中）は24日、台北市内で頼清徳総統と会談し、国際情勢が不安定さを増す中、日台を含む「民主主義陣営の団結」が重要だとの認識で一致した。玉木氏が会談後、記者団に明らかにした。玉木氏は頼氏に対し、中国の軍事的圧力を念頭に党としても「台湾海峡の平和と安定」
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