¥Î¥¤¥­¥ã¥ó¤ä3D¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖRedmi Buds 6 Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªºÇ¶á¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ï¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ê°Ê²¼¡¢¥Î¥¤¥­¥ã¥ó¡Ëµ¡Ç½¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥¤¥­¥ã¥óµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥­¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é