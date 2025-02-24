Ä¹²¬»Ô¤ÎÂ¦¹Â¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹²¬»Ô¾®¹ñÄ®ÉðÀÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î70ÂåÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÂ¦¹Â¤ÇÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Â¦¹Â¤Ï¡¢Éý50cm¡¢¿¼¤µ85cm¤Ç¡¢Åö»þ¼þ¤ê¤Ë¤Ï70cm¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤ËÌÜ