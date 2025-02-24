¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê42¡Ë¤¬¡¢É×¤È¤Î¾×ÆÍ¤â¤¢¤Ã¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢2»Ò¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¾É¡¦ÉÔ°é¾É¤Î¤³¤È ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÇ¥³è¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢¿§¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡ÊÉ×¤ò¡Ë»×¤¤¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£»×¤¤¤ä¤ëÍ¾Íµ¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©2¿Í¤ÎÌäÂê¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¼ç¿Í