Ì¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤¤¤¦»Å»ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è²È¤ÎµÌ»çÍ¼¤µ¤ó¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Î¼ÂÏÃÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¼ÒÄ¹¤¬Íî¤È¤·¤¿¡ÖÆ¼Áü¡×¤Î²ó¼ý¤Ë¤â¹Ô¤­¤Þ¤¹¤è¡Ä¡Ö¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Î¼ÂÏÃÌ¡²è¡×Á´ÊÔ¤òÆÉ¤àµÌ¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼Â