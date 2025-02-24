¸¤¤¬¡Ø»ô¤¤¼ç¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÂç´î¤Ó¤¹¤ë¡ÙÍýÍ³5Áª »ô¤¤¼ç¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤Þ¤ÇÍè¤Æ½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¶½Ê³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¸¤¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¸¤¤¿¤Á¤Ï»ô¤¤¼ç¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ 1.Ã±½ã¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤«¤é ¤Þ¤º¡¢Ã±½ã¤ËÂç¹¥¤­¤Ê»ô¤¤¼ç¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤­¤Ê»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â