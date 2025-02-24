¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/24¡ÛTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢¿¹½¥ÅÍ¡ÊBUDDiiS¡Ë¤é¤¬23Æü¡¢Instagram¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¤¸¤¯À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AmBitious¤Î¿¿µÝÌÒÇ·¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×½Ð±é¤Î´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¿¿µÝÌÒÇ·¢¡¿¿µÝÌÒÇ·¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¥¢¥É¥ê¥ÖÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëËè½µÊüÁ÷¸å¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¥­¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó