¥Ñ¥½¥³¥ó¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦¥¨¥ì¥³¥à¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°µ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖELECOM GAMING V custom¡Ê¥Ö¥¤ ¥«¥¹¥¿¥à¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖVK520LL¡×¤ò2025Ç¯2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¹âÂ®¤Ê»Ø¤ÎÆ°¤­¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤ËºÇÅ¬¤ÊÁàºîÀ­FPS¡Ê1¿Í¾Î»ëÅÀ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¥¬¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°·Ï¤Î¹âÂ®¤Ê»Ø¤ÎÆ°¤­¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡¢¥í¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£¥Õ¥ë¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥µ