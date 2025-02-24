¢¡¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç°ìµ¤¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¢¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤ÎÌ¾±é¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£15ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿?¿Íµ¤»ÒÌò?¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¡£3·î1Æü¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¿åÊ¿Àþ¤Î¤¦¤¿¡×(NHK)¤È½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÇòÄ»¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤Î