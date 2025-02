Snow Man向井康二が自身のInstagramにて、現在発売中の『non-no』4月号特別版(集英社)で、なにわ男子の道枝駿佑を撮影した際のオフショット写真を公開した。 写真:「楽しい撮影ありがと!」と感謝を綴る向井康二 ■フォトグラファー・向井康二が魅せる、道枝駿佑の“美” 向井は「non-no 4月号『Hello new me. Hello new World.』撮影させてもらいました。ありがとうございます」というメッセージとともに、8点